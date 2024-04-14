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    15:40, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Тела пропавших отца и сына нашли в Кульсары

    Тело пропавших отца и сына нашли в Кульсары
    Фото: ДЧС Атырауской области

    14 апреля силы ДЧС Атырауской области обнаружили два тела без признаков жизни, передает агентство Kazinform.

    14 апреля около 9.00 ДЧС Атырауской области и местные жители нашли тело мужчины без признаков жизни. Им оказался житель Кульсары, который пропал 6 апреля.

    Позже стало известно, что обнаружили еще одно тело.

    —14 апреля в 13.40 силами ДЧС Атырауской области в 1 км от своего дома из воды глубиной 1,5 метров извлечен труп 2000 года рождения без признаков жизни.

    Напомним, 6 апреля в городе Кульсары Жылыойского района, мужчина 1976 года рождения со своим сыном 2000 года, самостоятельно без соответствующего разрешения выехали на обследование затопленного жилого дома и не вернулись в эвакуационный пункт.

    Спасатели с момента вызова оперативно занимались поисково-спасательными работами. Были задействованы порядка 40 человек личного состава, 6 плавательных средств и 1 единица техника.

    ДЧС Атырауской области призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС Кульсары Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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