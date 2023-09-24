Тело пропавшей женщины нашли в лесу Каркаралинска

В Каркаралинске 4 суток искали женщину, которая ушла собирать грибы в лесу и пропала. Сегодня утром нашли ее без признаков жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

C 20 сентября в Каркаралинском районе в районе зоны отдыха «Берлога» проводились поиски женщины 1951 года рождения, которая заблудилась в лесу. Она ушла собирать грибы. На поиски пропавшей женщины были направлены силы ДЧС, воинской части 52859 МЧС, Департамента полиции и населения.

- 24 сентября в 10:54 часов в 8 километров южнее от зоны отдыха «Берлога» поисковой группой пропавшая была обнаружена без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

ДЧС Карагандинской области напоминает, что перед отправлением на природу необходимо уточнить прогноз погоды, зарядить сотовый телефон, сообщить родственникам, куда и когда вы идете, и быть с ними на связи.

Для уверенности можно взять с собой еду, воду и медикаменты.

О любых предпосылках и фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или 8 (7212) 433636, 433737.