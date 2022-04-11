ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Тело пропавшей женщины в Шымкенте найдено в оросительном канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спасатели и водолазы вели поисковые работы двое суток.

Жительница села Жылан бузган Енбекшинского района, 1977 года рождения, вышла из дома около 22:08 часов 10 апреля и не вернулась. Родственники предположили, что она утонула, и сообщили в департамент по чрезвычайным ситуациям.

«Прибывший на место происшествия оперативно-спасательный отряд и сотрудники кинологической службы провели поиски в оросительном канале, протекающем вблизи села. Ширина канала 3 метра, глубина - 2-2,5 метра. В результате поисков в 12:15 часов 11 апреля тело женщины было обнаружено в воде и извлечено», – говорится в сообщении группы по связям с общественностью ДЧС Шымкента.

На месте происшествия работали 11 сотрудников оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента, 2 единицы техники и 1 кинологический расчет. Им оказывали помощь 10 сотрудников департамента полиции с 3 единицами техники, около 30 жителей села.