РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:39, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Тело пропавшей женщины нашли в Павлодарской области

    None
    Фото: pavlodarnews.kz
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пропавшую в Павлодарской области женщину нашли мертвой, передаёт Pavlodarnews.kz.

    К поисковикам «VITA» обратилась родственница пропавшей. Она рассказала, что у маленького сына исчезнувшей павлодарки в январе диагностировали аутизм, женщина не смогла принять этот факт.

    «Далее произошла попытка суицида, депрессия, пропало желание жить, начались проблемы со здоровьем, сном, аппетитом, – сообщили волонтеры. – Родственники пытались помочь по-разному, решили отвезти ее в святое место в Чалдае».

    Но женщина ушла в лес и пропала. На ее поиски отправились сотрудники полиции Щербактинского района, Павлодара, спасатели. Спустя несколько часов женщину нашли мертвой.

    «Мы хотим поддержать мам, женщин, воспитывающих особенных детей, тех мам, которые узнают о страшных заболеваниях своих детей <…>. Вы нужны своим детям, и лучше вас никто не сможет попытаться помочь и спасти ваших детей. Никто не будет их любить так, как вы», – обратились волонтеры к жительницам региона.


    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!