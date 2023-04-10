Тело пропавшей женщины нашли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пропавшую в Павлодарской области женщину нашли мертвой, передаёт Pavlodarnews.kz.

К поисковикам «VITA» обратилась родственница пропавшей. Она рассказала, что у маленького сына исчезнувшей павлодарки в январе диагностировали аутизм, женщина не смогла принять этот факт.

«Далее произошла попытка суицида, депрессия, пропало желание жить, начались проблемы со здоровьем, сном, аппетитом, – сообщили волонтеры. – Родственники пытались помочь по-разному, решили отвезти ее в святое место в Чалдае».

Но женщина ушла в лес и пропала. На ее поиски отправились сотрудники полиции Щербактинского района, Павлодара, спасатели. Спустя несколько часов женщину нашли мертвой.

«Мы хотим поддержать мам, женщин, воспитывающих особенных детей, тех мам, которые узнают о страшных заболеваниях своих детей <…>. Вы нужны своим детям, и лучше вас никто не сможет попытаться помочь и спасти ваших детей. Никто не будет их любить так, как вы», – обратились волонтеры к жительницам региона.