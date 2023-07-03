Тело пропавшей женщины-инвалида нашли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Женщину-инвалида, страдавшую эпилепсией, искали с 30 июня. Она вышла из дома и с тех пор ее никто не видел. Сегодня в полиции сообщили, что найдено ее тело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

58-летняя женщина вышла из дома 30 июня. С заявлением об ее исчезновении в полицию обратился брат. Сотрудники полиции, ДЧС, ПС КНБ по Костанайской области и волонтеры незамедлительно приступили к поискам.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, который дал признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. При проведении следственных действий он указал место захоронения тела без вести пропавшей. Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство», назначены экспертизы»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Другую информацию в ведомстве не разглашают, ссылаясь на ст. 201 УПК РК.