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Тело пропавшей в Уральске женщины найдено в лесу

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
25 Октября 2021, 12:41
Тело пропавшей в Уральске женщины найдено в лесу

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Тело пропавшей в Уральске женщины найдено в лесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области, 58-летняя Дина Станько вышла из дома в 17:00 часов 24 августа текущего года, и не вернулась. Для розыска был привлечен личный состав городского Управления полиции. Были проверены записи камер видеонаблюдения, проведен опрос жителей. Из рассказов свидетелей стало известно, что женщина ушла в сторону поселка Желаево. Эта местность была осмотрена. Работник магазина, житель поселка 1967 года рождения, во время сбора грибов в лесу в районе Желаево, обнаружил череп и другие останки женщины. Как сообщили в Департаменте полиции, останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Причину смерти можно будет установить по заключению экспертизы. Родственники умершей опознали ее одежду на месте обнаружения останков. Также совместно с младшей сестрой женщины и лечившими ее стоматологами были изучены зубы покойной. Оказалось, что зубы пропавшей женщины соответствуют зубам на найденных останках.


Западно-Казахстанская область  
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