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Тело пропавшей туристки из Казахстана нашли на Иссык-Куле

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Августа 2021, 21:11
Тело пропавшей туристки из Казахстана нашли на Иссык-Куле

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - На джайлоо Ала-Кол в реке Каракол сегодня, 1 августа, найдено тело туристки из Казахстана, пропавшей 15 июля. Об этом агентству сообщили в пресс-службе МЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

По данным пресс-службы, на место прибыли 6 спасателей и милиционеры, которые вытащили тело и установили личность девушки, ею оказались ранее пропавшая гражданка Казахстана К.В. 1992 года рождения.

Напомним , 15 июля пятеро туристов из России и Казахстана, все являются членами одной семьи, родители граждане России, их дочь гражданка Казахстана, отдыхали на пастбище Ала-Куль в Ак-Сууйском районе. В тот же день 29-летняя гражданка К.В. пропала без вести, последний раз она была у реки Каракол.

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По словам отца пропавшей девушки, его семья (5 человек) перешла мост на пастбище Каракол-Алаколь и пошли за дровами, дочь К.В. 1992 года рождения осталась на другой стороне моста, после чего пропала без вести.

Так поиски были прекращены с согласия родных девушки.

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