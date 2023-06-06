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Тело пропавшей школьницы обнаружили в Жетысуской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Июня 2023, 21:40
Тело пропавшей школьницы обнаружили в Жетысуской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Тело пропавшей без вести 15-летней школьницы обнаружили в русле реки в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

6 июня в Панфиловском районе обнаружили тело девочки-подростка, числившейся последние два дня пропавшей без вести.

Тело несовершеннолетней обнаружили в 2-3 км от села Аулиеагаш в русле реки Буракожыр без внешних признаков насильственной смерти. Полицейские с назначением необходимых экспертиз тщательно проверяют все обстоятельства смерти подростка.

На поиск школьницы был поднят личный состав Панфиловской районной полиции. К розыскным мероприятиям также подключили сотрудников из областного департамента, военнослужащих, местных жителей, работников акимата, школьных преподавателей и волонтеров (более 200 человек).

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