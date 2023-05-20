Тело пропавшей школьницы нашли в котловане в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сообщение от жительницы села Жанажол о том, что ее 14-летняя племянница ранним утром ушла из дома в неизвестном направлении, поступило 19 мая в ОП Жамбылского района СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сотрудниками ОП организованы поисковые группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, педагогов и местных жителей. Розыскные мероприятия проводились в окрестностях села с использованием автотранспорта, верхом на лошадях.

«Утром 20 мая тело без вести пропавшей восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в 1,5 км от села Жанажол. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 105 УК РК», - сообщили в полиции.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Идут следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.