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Тело пропавшей школьницы нашли в котловане в СКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 17:35
Тело пропавшей школьницы нашли в котловане в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сообщение от жительницы села Жанажол о том, что ее 14-летняя племянница ранним утром ушла из дома в неизвестном направлении, поступило 19 мая в ОП Жамбылского района СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сотрудниками ОП организованы поисковые группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, педагогов и местных жителей. Розыскные мероприятия проводились в окрестностях села с использованием автотранспорта, верхом на лошадях.

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«Утром 20 мая тело без вести пропавшей восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в 1,5 км от села Жанажол. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 105 УК РК», - сообщили в полиции.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Идут следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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Северо-Казахстанская область   МВД РК  
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