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Тело пропавшей по дороге на работу актюбинки обнаружили в чужом авто

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Февраля 2023, 16:22
Тело пропавшей по дороге на работу актюбинки обнаружили в чужом авто

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 47-летняя женщина ушла на работу и не вернулась в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-следственных мероприятий 25 февраля задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне автомашины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».

Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.


Актюбинская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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