Тело пропавшей накануне девочки нашли в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 19 июня 2021 года на пульт «112» поступило сообщение в управление полиции г. Кызылорды о том, что девочка 2008 года ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Кызылординской области.

Сотрудниками полиции, спасателями и волонтёрами проводились поисковые работы.

20 июня 2021 года в 13 часов 30 минут спасателями Оперативно спасательного отряда тело девочки 2008 года рождения было извлечено из оросительного канала Ширкейли в селе Махамбетов города Кызылорды.

«В данной операции были задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям (3 сотрудника, 11 спасателей, в том числе 2 кинологических расчёта и 2 единицы техники, 3 водные транспортные средства), департамента полиции (180 человек личного состава и 30 единиц техники, воинская часть №5547 МВД 100 человек 4) единиц ) и 10 волонтёров», - сообщила группа по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

Подробности пока неизвестны.

Департамент по ЧС Кызылординской области просит жителей региона не оставлять детей без присмотра.