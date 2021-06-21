Тело пропавшей накануне девочки нашли в Кызылорде
Сотрудниками полиции, спасателями и волонтёрами проводились поисковые работы.
20 июня 2021 года в 13 часов 30 минут спасателями Оперативно спасательного отряда тело девочки 2008 года рождения было извлечено из оросительного канала Ширкейли в селе Махамбетов города Кызылорды.
«В данной операции были задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям (3 сотрудника, 11 спасателей, в том числе 2 кинологических расчёта и 2 единицы техники, 3 водные транспортные средства), департамента полиции (180 человек личного состава и 30 единиц техники, воинская часть №5547 МВД 100 человек 4) единиц ) и 10 волонтёров», - сообщила группа по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.
Подробности пока неизвестны.Департамент по ЧС Кызылординской области просит жителей региона не оставлять детей без присмотра.