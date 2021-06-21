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    23:41, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Тело пропавшей накануне девочки нашли в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 19 июня 2021 года на пульт «112» поступило сообщение в управление полиции г. Кызылорды о том, что девочка 2008 года ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Кызылординской области.

    Сотрудниками полиции, спасателями и волонтёрами проводились поисковые работы.

    20 июня 2021 года в 13 часов 30 минут спасателями Оперативно спасательного отряда тело девочки 2008 года рождения было извлечено из оросительного канала Ширкейли в селе Махамбетов города Кызылорды.

    «В данной операции были задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям (3 сотрудника, 11 спасателей, в том числе 2 кинологических расчёта и 2 единицы техники, 3 водные транспортные средства), департамента полиции (180 человек личного состава и 30 единиц техники, воинская часть №5547 МВД 100 человек 4) единиц ) и 10 волонтёров», - сообщила группа по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

    Подробности пока неизвестны.

    Департамент по ЧС Кызылординской области просит жителей региона не оставлять детей без присмотра.
    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область для mail.ru Происшествия
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