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Тело пропавшей девушки обнаружили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Мая 2023, 16:25
Тело пропавшей девушки обнаружили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау обнаружили тело пропавшей 6 апреля девушки, которую почти месяц искали водолазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, тело 16-летней девушки, которая ушла из дома 6 апреля, было найдено в реке Урал 1 мая. Девочку искали водолазы, потом из-за подъема воды и сильного течения работы были приостановлены, но поиски на поверхности воды продолжались.

1 мая о найденном теле на поверхности реки в окрестностях пригородного села Жумыскер ниже по течению реки сообщили местные жители. Позже его опознали родственники подростка. Родные, близкие и все, кто участвовал в поисках девочки, простились с ней навсегда.

Как ранее сообщалось, пропавшего подростка ищут в Атырау. Житель Атырау спас пытавшегося спрыгнуть с моста мужчину.


ДЧС   Атырау  
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