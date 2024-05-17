Тело пропавшей девушки нашли в Семее

В департаменте полиции Семея сообщили о найденном теле девушки, пропавшей вместе с братом-подростком более месяца назад, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По заявлению жителя города Семей о безвестном исчезновении детей, 16 и 18 лет, на поиски пропавших был поднят семейский гарнизон полиции. Поисковые мероприятия проводятся с привлечением сил и средств Национальной гвардии, полиции, спасателей, волонтеров, а также неравнодушных граждан. 15 мая тело 18-летней девушки было обнаружено в воде около профилактория «Строитель», - сообщили в ДП.

По данному факту проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Поиски несовершеннолетнего мальчика продолжаются.

Начальник ДП области Абай Бекторе Султан принес соболезнования родным и близким.

Как ранее сообщалось в СМИ, брат с сестрой пропали в Семее 7 апреля 2024 года. В настоящее время продолжаются поиски мальчика.