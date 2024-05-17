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    23:11, 16 Май 2024 | GMT +6

    Тело пропавшей девушки нашли в Семее

    утопление
    Фото: Alexey Demidov/Pexels

    В департаменте полиции Семея сообщили о найденном теле девушки, пропавшей вместе с братом-подростком более месяца назад, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По заявлению жителя города Семей о безвестном исчезновении детей, 16 и 18 лет, на поиски пропавших был поднят семейский гарнизон полиции. Поисковые мероприятия проводятся с привлечением сил и средств Национальной гвардии, полиции, спасателей, волонтеров, а также неравнодушных граждан. 15 мая тело 18-летней девушки было обнаружено в воде около профилактория «Строитель», - сообщили в ДП.

    По данному факту проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

    Поиски несовершеннолетнего мальчика продолжаются.

    Начальник ДП области Абай Бекторе Султан принес соболезнования родным и близким. 

    Как ранее сообщалось в СМИ, брат с сестрой пропали в Семее 7 апреля 2024 года. В настоящее время продолжаются поиски мальчика.

    Теги:
    МВД РК Семей Пропавшие Дети Полиция Абайская область
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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