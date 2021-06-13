Тело пропавшей девочки нашли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели обнаружили тело 8-летней девочки, пропавшей несколько дней назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, тело ребенка обнаружили в реке Есиль в 7:35 часов в семи километрах от села Покровки Есильского района. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Девочка пропала 8 июня. На берегу реки были найдены ее вещи. По словам, ее брата-сверстника, девочку унесло течением.

Все эти дни шли поиски ребенка. В поисках участвовали сотрудники органов гражданской защиты и полиции, водолазы оперативно-спасательного отряда, местные исполнительные органы и волонтёры.

С начала года на водоемах области утонули 7 человек, из них 3 детей.