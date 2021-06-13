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    12:45, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Тело пропавшей девочки нашли в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели обнаружили тело 8-летней девочки, пропавшей несколько дней назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, тело ребенка обнаружили в реке Есиль в 7:35 часов в семи километрах от села Покровки Есильского района. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

    Девочка пропала 8 июня. На берегу реки были найдены ее вещи. По словам, ее брата-сверстника, девочку унесло течением.

    Все эти дни шли поиски ребенка. В поисках участвовали сотрудники органов гражданской защиты и полиции, водолазы оперативно-спасательного отряда, местные исполнительные органы и волонтёры.

    С начала года на водоемах области утонули 7 человек, из них 3 детей.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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