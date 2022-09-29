Тело пропавшей 35-летней женщины найдено в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае найдено тело пропавшей 35-летней женщины, которая числилась в розыске с 22 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

С заявлением в полицию о пропаже супруги обратился муж. По данному факту полиция начала розыскные мероприятия.

«Сегодня на пульт «102» в 8.25 поступило сообщение, что в районе Большого моста в реке, возможно, находится тело женщины. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Информация о том, что погибшая - Куаныш Бермухамбетова, была подтверждена»,- сообщили в полиции.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти. Обстоятельства гибели выясняются в рамках досудебного расследования.