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    10:00, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Тело пропавшей 19-летней девушки нашли в Балхаше

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше на берегу озера нашли тело 19-летней девушки, поиски которой начались 2 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «2 ноября в дежурную часть отдела полиции города Балхаша поступило заявление от 55-летней жительницы города. Она сообщила о пропаже 19-летней дочери, которая вышла из дома и пропала без вести. Данный факт был сразу же зарегистрирован в полиции, ориентирован весь личный состав отдела полиции», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    3 ноября в ходе поисковых мероприятий тело пропавшей девушки нашли на берегу озера Балхаш. На ее теле не было видимых следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти - общее переохлаждение организма.

    «По данному факту в настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, обстоятельства выясняются», - добавили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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