Тело пропавшего в Акмолинской области рыбака нашли спустя две недели

АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 16:30 часов в озере Баршин Астраханского района спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области обнаружили тело мужчины, который пропал 23 октября текущего года. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

Напомним, 23 октября 2020 года четыре человека отправились на озеро Баршын Узункольского сельского округа Астраханского района на рыбалку.

Вечером того же дня трое уплыли на металлической моторной лодке. А один мужчина остался на берегу. 28 октября 2020 года поисковая группа обнаружила тела двух рыбаков. Поиски третьего рыбака продолжались 14 дней.

В поисковых работах на озере Баршын участвовали три водолазные группы в составе 15 человек на трех плавсредствах, сотрудники районного акимата, отдела полиции, родственники и неравнодушные люди. Поиски осложнялись тем, что площадь озера превышает 40 квадратных километров, и большая его часть занята камышом.

«Спасатели рекомендуют рыбакам рыбную ловлю осуществлять только при наличии индивидуальных спасательных средств. Если вы рыбачите или охотитесь на лодке, то она должна быть технически исправна, оснащена водоотливными и спасательными средствами. Находясь в лодке, необходимо обязательно надеть спасательный жилет и не делать никаких резких движений, наклоняться через борт, вставать и перемещаться по лодке», - отметили спасатели.