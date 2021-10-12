Тело пропавшего рыбака найдено в озере Тортколь в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спасатели Карагандинской области нашли утонувшего рыбака в озере Тортколь. Тело было найдено в 500 метрах от берега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 октября несколько человек выехали порыбачить на озеро Тортколь в Бухар-Жырауском районе. Один из мужчин рыбачил из лодки, а его друзья ловили рыбу на берегу. Рыбака на резиновой лодке друзья последний раз видели вечером, после этого мужчина на связь не выходил. Рыбаки пытались искать его своими силами, но безуспешно. На следующее утро 11 октября рыбаки, так и не дождавшись друга, обратились к спасателям.

«В первый день поисков поисковой группой была найдена перевернутая резиновая лодка рыбака. Сегодня спасатели нашли тело утонувшего примерно в 500-600 метрах от берега», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасности на водоемах.

- Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега;

- Перед выездом на водоем рекомендуем тщательно проверять состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла;

- Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет на каждого человека;

- Запрещается выход на воду при штормовой погоде.