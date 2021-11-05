Тело пропавшего рыбака найдено на озере Балхаш

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В озере Балхаш утонул мужчина. 64-летний житель Актогайского района Карагандинской области выехал на рыбалку и не вернулся. Сегодня спасатели нашли его тело, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

5 ноября спасатели ДЧС Карагандинской области нашли тело утонувшего рыбака на озере Балхаш вблизи зимовки «Кысанова» в Актогайском районе.

Сообщение о пропаже мужчины 1957 г.р. поступило вечером 4 октября. Житель Актогайского района 2 ноября выехал порыбачить на озеро и не вернулся.

«Родственники рыбака после долгого отсутствия мужчины и, не имея возможности связаться с ним, обратились в полицию и к спасателям. Сотрудники полиции обнаружили резиновую лодку рыбака. Позже спасатели обнаружили тело утонувшего подо льдом в 5-ти метрах от берега», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спасатели Карагандинской области напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности на водоемах.

«Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Перед выездом на водоем рекомендуют тщательно проверять состояние лодки, убедитесь в ее исправности. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет на каждого человека. Запрещается выход на воду при штормовой погоде», - отметили в ДЧС.