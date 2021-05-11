Тело пропавшего полгода назад рыбака нашли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нашли тело пропавшего в октябре прошлого года 57-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, труп мужчины обнаружили спасатели в озере Чистое, в 11 км от села Пчелино.

Тело обнаружили в камышах. Направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 31 октября 2020-го года мужчина приехал на озеро вместе со своим внуком. Отправился на лодке на водоем и не вернулся. Ребенок попросил помощи у отдыхающих. Позже обнаружили перевернутую лодку. Поиски рыбака продолжались вплоть до ледостава. Возобновили работы сразу, как только с озера сошел лед.