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    21:11, 10 Май 2021 | GMT +6

    Тело пропавшего полгода назад рыбака нашли в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нашли тело пропавшего в октябре прошлого года 57-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, труп мужчины обнаружили спасатели в озере Чистое, в 11 км от села Пчелино.

    Тело обнаружили в камышах. Направили на судебно-медицинскую экспертизу.

    Напомним, 31 октября 2020-го года мужчина приехал на озеро вместе со своим внуком. Отправился на лодке на водоем и не вернулся. Ребенок попросил помощи у отдыхающих. Позже обнаружили перевернутую лодку. Поиски рыбака продолжались вплоть до ледостава. Возобновили работы сразу, как только с озера сошел лед.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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