19:43, 30 Март 2022 | GMT +6
Тело пропавшего подростка нашли на дне реки в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Тело пропавшего несколько дней назад костанайского школьника нашли на дне Тобола, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
«Полиция, совместно с сотрудниками ДЧС Костанайской области обнаружила тело без вести пропавшего 16-летнего Сергея Лукьянова, который ушел из дома 26 марта. 27 марта его вещи были обнаружены на берегу реки Тобол, в районе Корейского моста», - сообщает ведомство.
К розыску были подключены водолазы, которые сегодня при обследовании дна реки обнаружили тело подростка.
В настоящее время назначены экспертизы в рамках начатого досудебного расследования. Проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае разыскивают пропавшего школьника.