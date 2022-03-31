Тело пропавшего подростка нашли на дне реки в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Тело пропавшего несколько дней назад костанайского школьника нашли на дне Тобола, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«Полиция, совместно с сотрудниками ДЧС Костанайской области обнаружила тело без вести пропавшего 16-летнего Сергея Лукьянова, который ушел из дома 26 марта. 27 марта его вещи были обнаружены на берегу реки Тобол, в районе Корейского моста», - сообщает ведомство.

К розыску были подключены водолазы, которые сегодня при обследовании дна реки обнаружили тело подростка.

В настоящее время назначены экспертизы в рамках начатого досудебного расследования. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае разыскивают пропавшего школьника.