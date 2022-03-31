РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:43, 30 Март 2022 | GMT +6

    Тело пропавшего подростка нашли на дне реки в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Тело пропавшего несколько дней назад костанайского школьника нашли на дне Тобола, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «Полиция, совместно с сотрудниками ДЧС Костанайской области обнаружила тело без вести пропавшего 16-летнего Сергея Лукьянова, который ушел из дома 26 марта. 27 марта его вещи были обнаружены на берегу реки Тобол, в районе Корейского моста», - сообщает ведомство.

    К розыску были подключены водолазы, которые сегодня при обследовании дна реки обнаружили тело подростка.

    В настоящее время назначены экспертизы в рамках начатого досудебного расследования. Проводятся необходимые следственные действия.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае разыскивают пропавшего школьника.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!