Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело пропавшего накануне вечером мальчика обнаружено в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«23 января в 19.00 часов местного времени водолазами Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области в канале Перетаск найдено тело пропавшего накануне мальчика. Тело находилось на середине канала»,- сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС Атырауской области.

ДЧС вновь напоминает родителям, чтобы они оставляли детей без присмотра.

Как ранее сообщалось, восьмилетний мальчик пропал накануне вечером.

В Атырау к поискам пропавшего мальчика подключились почти 100 полицейских.



