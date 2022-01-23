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Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау
23 Января 2022 22:20
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело пропавшего накануне вечером мальчика обнаружено в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«23 января в 19.00 часов местного времени водолазами Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области в канале Перетаск найдено тело пропавшего накануне мальчика. Тело находилось на середине канала»,- сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС Атырауской области.
ДЧС вновь напоминает родителям, чтобы они оставляли детей без присмотра.
Как ранее сообщалось, восьмилетний мальчик пропал накануне вечером.
В Атырау к поискам пропавшего мальчика подключились почти 100 полицейских.
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