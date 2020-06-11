Тело пропавшего накануне мальчика извлекли из воды в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау обнаружено тело пропавшего накануне мальчика, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлой ночью в пригородном посёлке Еркинкала-2 проводились поиски несовершеннолетнего, 2009 года рождения. 10 июня примерно в 18:00 часов он вышел покататься на велосипеде, но домой не вернулся. Были обследованы все окрестности села, опросили местных жителей. Сегодня ранним утром кинологическим расчётом был найден велосипед и вещи мальчика на берегу реки Урал.

В 8:10 сотрудники Оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области в необорудованном для купания месте извлекли из воды тело утонувшего мальчика», - сообщает пресс-служба ДЧС региона, в очередной раз напоминая родителям, что нельзя оставлять детей без присмотра, отпускать их на водоёмы без сопровождения взрослых.