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Тело пропавшего директора школы найдено в Актюбинской области

9 Октября 2018 18:02 306
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Тело пропавшего директора школы найдено в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня вблизи поселка Тикайын Алгинского района Актюбинской области найдены тела пропавшего в субботу директора Каракудукской школы Алгинского района и его друга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«9 октября сотрудниками полиции при проведении розыскных мероприятии вблизи поселка Тикайын Алгинского района на искусственном водохранилище были обнаружены тела пропавших 6 октября текущего года жителей Алгинского района. Назначена экспертиза», - рассказали в пресс-службе департамента внутренних дел Актюбинской области.

Напомним, 31-летний директор Каракудукской школы Алгинского района Бактыгерей Тажмагамбетов пропал  в минувшую субботу, 6 октября. По словам волонтеров, которые занимались поисками, в тот день Бактыгерей Тажмагамбетов выехал на рыбалку вместе с другом - охранником бассейна «Чайка» Нуржаном Махановым на старую плотину, которая находится за Черноводской плотиной в 30 километрах от Актобе. На месте у реки были обнаружены снасти, две сетки, машина, в воде плавала куртка.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Промышленность,
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Автор:

Самал Ендибаева

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