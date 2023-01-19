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Тело погибшей в ДТП в Италии казахстанской студентки доставят на Родину – МИД

19 Января 2023, 12:30
Тело погибшей в ДТП в Италии казахстанской студентки доставят на Родину – МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК подтвердили факт смерти казахстанки в Италии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подтверждаем трагедию. Сейчас ведутся работы по доставке тела в Казахстан. Мы находимся на связи с родственниками», - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летняя казахстанка Асем Жарбосын погибла в Италии. Трагедия произошла в городе Салерно. 17 января 20-летний водитель Peugeo сбил студентку на пешеходном переходе около оперного театра Джузеппе Верди. СМИ уточняли, что сбивший Асем водитель пытался оказать ей первую помощь и вызвал «скорую», но спасти девушку, к сожалению, не удалось. Начато расследование.


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