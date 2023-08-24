Тело погибшего 20 лет назад альпиниста нашли на леднике в австрийских Альпах

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Гид нашел на леднике Шлатенкеес в Австрийских Альпах останки человека, предположительно погибшего в результате несчастного случая 22 года назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Тело было найдено в пятницу в национальном парке Hohe Tauern на австрийской федеральной земле Тироль, недалеко от границы с Италией на высоте около 2900 метров, говорится в заявлении полиции,

В нескольких метрах под телом спасатели обнаружили рюкзак, в котором были наличные деньги, банковская карта и водительские права. Полиция установила, что останки принадлежат 37-летнему австрийцу, который предположительно умер в 2001 году.

Для подтверждения личности мужчины проводится анализ ДНК. Результат будет готов через несколько недель.

Почти каждое лето под тающими льдами обнаруживают останки или другие следы тех, кто пропал без вести десятки лет назад.

В 2011 году на леднике Шлатенкеес нашли останки, которые предположительно принадлежали местному жителю, пропавшему без вести в 1957 году.

Тест ДНК подтвердил, что тело, найденное, на леднике недалеко от Маттерхорна, принадлежало немецкому альпинисту, исчезнувшему в 1986 году, заявили в полиции Швейцарии.