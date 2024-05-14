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    00:11, 14 Май 2024 | GMT +6

    Тело подростка обнаружили в селе Жамбылской области

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего мальчика в селе Сыпатай Батыр Меркенского района возбудили в полиции Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 13 мая врачи Центральной районной больницы Меркенского района сообщили в Меркенский районный отдел полиции о том, что возле одного из домов села Сыпатай батыра обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика.

    — По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого несовершеннолетнего, он водворен в ИВС. Кроме того, в отношении задержанного проводится досудебное расследование за незаконное ношение холодного оружия. Иная информация согласно требованиям статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению, — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

    По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы.

    Теги:
    МВД РК Полиция Борьба с преступностью Криминал Жамбылская область Происшествия
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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