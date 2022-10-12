Тело одного из пропавших рыбаков нашли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Тело 47-летнего пропавшего во время рыбалки в Акмолинской области жителя Темиртау нашли на Астанинском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, тело 47-летнего пропавшего рыбака было поднято со дна озера на Астанинском водохранилище. Поиски второго 50-летнего рыбака все еще продолжаются.

«На поисково-спасательные работы задействованы шесть человек личного состава ДЧС и одна единица техники, одно плавсредство, два человека личного состава и две единицы техники департамента полиции, а также местные исполнительные органы, четыре волонтера и две единицы техники, два плавсредства, оборудованные стационарным эхолотом», - отметили в ведомстве.

Между тем, спасатели региона обратились к акмолинцам с напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности при ловле рыбы, основные из них – не рыбачить в нетрезвом состоянии и надевать жилеты при нахождении на воде.

Ранее сообщалось, что 10 октября текущего года на Астанинском водохранилище при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах пропали двое жителей города Темиртау. Проснувшийся утром их товарищ не нашел друзей и вызвал спасателей и полицию.