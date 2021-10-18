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    17:58, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тело недоношенного ребенка найдено в мусорном контейнере – Кызылординская область

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области найдено тело недоношенного ребенка в мусорном контейнере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие зарегистрировано сегодня, 18 октября, во дворе многоэтажного дома №27 по улице Жанкожа батыра поселка Торетам Кармакшинского района.

    «Рабочий, подметавший территорию, во время уборки мусора увидел тело недоношенного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 100 Уголовного кодекса РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Это дело зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований представительства Министерства внутренних дел РК в городе Байконуре. Ведется досудебное расследование», – сообщили в представительстве МВД РК в Байконуре.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область Происшествия
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