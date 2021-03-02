Тело мужчины обнаружили в горящем коллекторе в Балхаше

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Балхаше сотрудники противопожарной службы при тушении возгорания в коллекторе теплотрассы обнаружили тело мужчины. Специалисты устанавливают причину смерти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рано утром жители дома №17 по улице Агыбай батыра города Балхаш, обнаружив задымление на близлежащей теплотрассе, вызвали пожарных. Прибывшие на место происшествия огнеборцы, обнаружили в коллекторе тело мужчины.

«1 марта в 07:35 в Балхаше по улице Агыбай батыр, вблизи дома №17 в коллекторе теплотрассы произошло горение мусора на площади 8 кв.м. Пожар ликвидирован в 07:52. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины. Обстоятельства гибели устанавливаются. Назначена СМЭ», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.