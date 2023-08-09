Тело мужчины обнаружили в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы при проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело мужчины. Предварительно, это турист, поиски которого проводятся четвертый день. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, отправился в горы утром 5 августа и пропал.

Несмотря на сложность климатических условий в горах, особенности горного маршрута, камнепад и скальный рельеф поисково-спасательные работы проводились круглосуточно.

Личность обнаруженного погибшего устанавливается.

Казахстанские спасатели ежегодно спасают в горах около 160 туристов. С начала года в горной местности спасено 152 человека.

МЧС рекомендует не выходить в горы в одиночку.

«Предупредите родственников о своем маршруте и примерном времени возвращения. Одевайте яркую одежду. Возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку. Если вы заблудились, нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению. Если связь недоступна, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду. Не рекомендуется спать ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение», - напомнили в МЧС.

Пресс-служба МЧС РК