Тело мужчины обнаружили в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы при проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело мужчины. Предварительно, это турист, поиски которого проводятся четвертый день. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, отправился в горы утром 5 августа и пропал.
Несмотря на сложность климатических условий в горах, особенности горного маршрута, камнепад и скальный рельеф поисково-спасательные работы проводились круглосуточно.
Личность обнаруженного погибшего устанавливается.
Казахстанские спасатели ежегодно спасают в горах около 160 туристов. С начала года в горной местности спасено 152 человека.
МЧС рекомендует не выходить в горы в одиночку.
«Предупредите родственников о своем маршруте и примерном времени возвращения. Одевайте яркую одежду. Возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку. Если вы заблудились, нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению. Если связь недоступна, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду. Не рекомендуется спать ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение», - напомнили в МЧС.
Пресс-служба МЧС РК