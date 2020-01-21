Тело мужчины обнаружили на рынке в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске обнаружили тело мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По словам заместителя руководителя управления полиции Уральска Нурлана Бисенова, инцидент произошел сегодня утром.
В 08:30 утра поступило сообщение о том, что в районе рынка «1000 мелочей» найдено тело мужчины азиатской внешности, возраст около 40-45 лет.
«Пока не установили личность. На место происшествия выехала следственная группа. Проводятся все необходимые меры для установления личности мужчины, выяснения причины смерти. В ходе расследования станет известно, был ли он убит насильственным путем. Учитывая его возраст и внешние данные, он не похож на человека, пропавшего без вести. Однако по всей области проверяются данные о пропавших», - сказал корреспонденту МИА «Казинформ» Н.Бисенов.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, криминалисты, а также кинологи со служебными собаками.
Другие версии и обстоятельства произошедшего также выясняются.
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