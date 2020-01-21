Тело мужчины обнаружено на берегу реки Урал

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске на берегу реки Урал найдено тело мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Департамента полиции ЗКО, в ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что погибший - Алмаз Атиханов.

Тело пропавшего было обнаружено 21 января на берегу реки Урал возле АО «Машиностроительная компания ЗКО». На теле мужчины не были обнаружены следы насильственных действий. Для выяснения обстоятельств смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам родственников погибшего, 30 –летний Алмаз Атиханов 19 января вышел из дома, чтобы окунуться в проруби с друзьями.

Отмечается, у покойного остались трое детей и супруга.