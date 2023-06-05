Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Тело мужчины нашли на центральной площади Атырау

Редактор:  
Зифа Хабирова
5 Июня 2023, 09:59
Тело мужчины нашли на центральной площади Атырау Фото: azh.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 4 июня, в Атырау на центральной площади Исатая и Махамбета был обнаружен труп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Ак Жайык».

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что в 11:38 на площади скончался мужчина.

«Есть предположение, что это связано с его здоровьем, телесных повреждений нет», - отметили в полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливается личность погибшего. Пока известно, что он является сотрудником компании, которая ведет строительство в этом районе.

Точная причина смерти пока неизвестна.


МВД РК   Общество   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК