Новости
Тело мужчины близ электроподстанции найдено в Павлодаре
8 Ноября 2019 20:12
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчине, труп которого нашли в Павлодаре, было 30-35 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме25-летний учитель скончался на соревнованиях в Павлодарской области Жестокое обращение стоматолога с ребёнком в Актау попало на видео Кровавая вечеринка в честь Хэллоуина в Калифорнии, есть жертвы
«5 ноября, в 16:40, возле трансформаторной подстанции, вблизи автодороги по направлению к одному из ТОО, обнаружен труп мужчины европейской внешности в возрасте 30-35 лет», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В полиции отметили, что личность мужчины устанавливается.
«Предварительная причина смерти – поражение электрическим током. По данному факту проводится досудебное расследование, назначена экспертиза», - добавили в полиции.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Бердибек Сапарбаев встретился с сельчанами в Павлодарской области
- Двойной суицид расследуют в СКО
- Бердибек Сапарбаев: Жилье для работающей молодежи должны строить в каждом областном центре
- Павлодарским медучреждениям увеличили финансирование
- Пропавшую без вести школьницу вторые сутки ищут в Алматинской области
- Снова в Тальго: стало известно еще об одном факте попытки сексуального насилия
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047