+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 2 °С
USD 389.04 EUR 430.90
RUB 6.11 CNY 55.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тело мужчины близ электроподстанции найдено в Павлодаре

8 Ноября 2019 20:12
Поделиться:
Тело мужчины близ электроподстанции найдено в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчине, труп которого нашли в Павлодаре, было 30-35 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Подросток упал с обрыва у реки Есиль в Северном Казахстане
25-летний учитель скончался на соревнованиях в Павлодарской области Жестокое обращение стоматолога с ребёнком в Актау попало на видео Кровавая вечеринка в честь Хэллоуина в Калифорнии, есть жертвы

«5 ноября, в 16:40, возле трансформаторной подстанции, вблизи автодороги по направлению к одному из ТОО, обнаружен труп мужчины европейской внешности в возрасте 30-35 лет», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В полиции отметили, что личность мужчины устанавливается.

«Предварительная причина смерти – поражение электрическим током. По данному факту проводится досудебное расследование, назначена экспертиза», - добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив