Тело мужчины близ электроподстанции найдено в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчине, труп которого нашли в Павлодаре, было 30-35 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«5 ноября, в 16:40, возле трансформаторной подстанции, вблизи автодороги по направлению к одному из ТОО, обнаружен труп мужчины европейской внешности в возрасте 30-35 лет», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В полиции отметили, что личность мужчины устанавливается.

«Предварительная причина смерти – поражение электрическим током. По данному факту проводится досудебное расследование, назначена экспертиза», - добавили в полиции.