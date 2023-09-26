Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней

Тело мужчины в состоянии полной мумификации найдено возле железной дороги в Софии (Болгария). Тело мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней после того, как его в последний раз видели живым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на All That’s Interesting.

Всего за более чем две недели тело мужчины полностью высохло, органы превратились в «бесструктурные массы», хотя процесс естественной мумификации обычно занимает от месяца до года.

Исследователи остались в недоумении, как такое могло произойти за такой короткий промежуток времени. Этот невероятно редкий случай был рассмотрен в исследовании, опубликованном в журнале Cureus.

По данным исследователей, 34-летнего мужчину в последний раз видели живым 18 августа 2023 года. Чуть более двух недель спустя, 3 сентября, полиция нашла его тело возле железнодорожных путей. На нем все еще были те же рубашка, шорты и носки, в которых его видели в последний раз. Также сообщалось, что он «хронически злоупотреблял алкоголем».

При осмотре явных травматических повреждений не обнаружено на теле мужчины. Однако на нескольких частях тела были обнаружены многочисленные небольшие повреждения, что указывает на то, что личинки насекомых проникли в тело мужчины после смерти. При более тщательном анализе на теле было найдено «небольшое количество личинок».

Более тщательное обследование тела показало, что органы мужчины быстро разложились, превратившись в «сухие, коричневато-черные массы», жировая ткань мужчины почти полностью исчезла. Его мышцы также были высушены и ярко окрашены в процессе мумификации, поскольку жидкость из тела полностью испарилась.

Токсикологический анализ внутренних органов мужчины на наличие каких-либо наркотиков дал отрицательный результат, причина смерти пока неизвестна. Исследователи исключили возможность того, что его смерть была вызвана травмой, но не исключают возможность алкогольной интоксикации или осложнений, связанных с хроническим злоупотреблением алкоголя.

Многие факторы могут повлиять на процесс мумификации, но наиболее важными из них являются сухой воздух, хорошая вентиляция и высокая температура воздуха. В зависимости от условий время полной мумификации человеческого тела может сильно различаться. Тем не менее, этот процесс обычно занимает от нескольких недель до месяцев, говорится в исследовании.

В течение этих 16 дней температура воздуха колебалась в стране от 60 до 91 градуса по Фаренгейту, что является недостаточным для быстрой мумификации тела, при средней влажности 52%. Однако исследователи отметили, что природные условия в Софии в этот период были близки к условиям вызывающим процесс естественной мумификации.

Они также предположили, что близость тела к железнодорожной линии могла сыграть роль в его быстрой мумификации. Движение поездов, по их словам, «может спровоцировать дополнительную «вентиляцию», которая и могла ускорить процесс».

Исследователи заявили, что этот случай «ранней мумификации» (термин, означающий быструю мумификацию) является «чрезвычайно редким явлением, особенно там, где не соблюдаются типичные условия для этого процесса».

В этом случае все еще остается много неизвестных переменных, в частности, причина смерти мужчины и то, как именно произошла такая быстрая мумификация всего за 16 дней.