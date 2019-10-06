Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске в мусорном контейнере нашли тело новорожденного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тело младенца обнаружено около 10:00 часов во дворе многоэтажки по улице Абубакира Кердери. По словам свидетелей, новорожденный был без признаков жизни. На месте инцидента полицейские провели работу.

В пресс-службе областного Департамента полиции подтвердили информацию и сообщили, что более детально прокомментируют происшествие в понедельник.