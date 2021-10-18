Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Тело младенца нашли в мусорном баке в Шымкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Октября 2021, 13:42
Тело младенца нашли в мусорном баке в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Труп новорожденного нашли в мусорном баке в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

«18.10.2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в ходе очистки мусорных баков по улице Рыскулова был обнаружен труп новорожденного ребенка.

По прибытию на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что сотрудниками ТОО «ЛТД-Турмыс» в ходе ежедневной очистки мусора был обнаружен пакет, внутри которого находился труп новорождённого ребёнка без визуальных признаков насильственной смерти», - сообщили в ДП Шымкента.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка). На месте работает следственно-оперативная группа.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, в целях соблюдения и обеспечения тайны следствия разглашению не подлежит.


Происшествия   Шымкент   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе