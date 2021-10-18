Тело младенца нашли в мусорном баке в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Труп новорожденного нашли в мусорном баке в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

«18.10.2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в ходе очистки мусорных баков по улице Рыскулова был обнаружен труп новорожденного ребенка.

По прибытию на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что сотрудниками ТОО «ЛТД-Турмыс» в ходе ежедневной очистки мусора был обнаружен пакет, внутри которого находился труп новорождённого ребёнка без визуальных признаков насильственной смерти», - сообщили в ДП Шымкента.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка). На месте работает следственно-оперативная группа.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, в целях соблюдения и обеспечения тайны следствия разглашению не подлежит.