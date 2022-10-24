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Тело младенца нашли на мусорной свалке в Актюбинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Октября 2022, 14:00
Тело младенца нашли на мусорной свалке в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 23 октября в дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступило телефонное сообщение о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе «Рождество - Донское» в районе села Бадамша, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружен труп новорожденного ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На место выехала следственно-оперативная группа.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка» и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка.


Фото из открытых источников

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