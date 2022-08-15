Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Тело мальчика, упавшего с катера и утонувшего в Урале, обнаружили в Атырау
15 Августа 2022 18:27

Тело мальчика, упавшего с катера и утонувшего в Урале, обнаружили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело семилетнего мальчика, упавшего с катера и утонувшего в реке Урал, обнаружили в Атырау. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня во второй половине дня в пригородном поселке Кызылбалык на реке Урал сотрудниками департамента по ЧС обнаружено и извлечено из воды тело мальчика. Ребенок, 2015 года рождения, 14 августа в 21:00 часов по неосторожности упал с катера, стоящего на берегу реки и утонул.

В поисковой операции были задействованы сотрудники департамент по ЧС Атырауской области, управление полиции, родственники, жители села Кызылбалык»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, водолазы подключились в Атырау к поискам пропавшего на реке Урал мальчика.

ДЧС Атырауской области просит граждан присматривать за детьми, не оставлять их без присмотра на берегах рек.


Новости по теме
Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
Нового главу департамента промышленной безопасности представили в Абайской области
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Читайте также
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
Стихийные свалки ликвидируют в Атырау
Нового главу департамента промышленной безопасности представили в Абайской области
Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау
Шторм прогнозируют синоптики в 11 регионах РК
Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
Уголовное дело возбуждено в Атырауской области в связи со смертью пограничника
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Можно ли казахстанцам плевать в урну
5 Подросток осужден почти на 8 лет за закладку наркотиков в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив