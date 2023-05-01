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Тело курсанта обнаружили в общежитии Академии КНБ

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Мая 2023, 13:44
Тело курсанта обнаружили в общежитии Академии КНБ Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Курсант Академии КНБ совершил суицид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ Республики Казахстан обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти - суицид. Управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Членам семьи погибшего оказывается необходимая поддержка», - говорится в распространенном сообщении КНБ.


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