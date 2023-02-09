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Тело казахстанца извлекли из-под завалов в Турции

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Февраля 2023, 20:56
Тело казахстанца извлекли из-под завалов в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели извлекли тело одного из наших соотечественников из-под руин. Под завалами предположительно продолжает оставаться еще один казахстанец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Казахстанские спасатели продолжают поисковые работы на одном из сложнейших участков в провинции Хатай. Объект проведения поисков – полностью разрушенный шестиэтажный дом, объем завала составляет более 18 тыс. кубометров.

«По оперативной информации, в настоящее время обнаружено и извлечено тело одного гражданина Казахстана. Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей. Ранее нашими спасателями на данном объекте были обнаружены два тела граждан Турции», - говорится в сообщении МЧС.

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Сегодня стало известно, что завалы, где предположительно находятся два казахстанца - Мирус Курмашев и Адиль Кадырбеков, начали разбирать на месте разрушительного землетрясения.

Также сегодня казахстанские спасатели извлекли из-под руин четырех человек. Вчера удалось спасти одну из казахстанок Сабину Мамадьярову. Ее нашли живой, но с переломом руки. Под завалами предположительно продолжает оставаться еще один казахстанец.

Сегодня 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана были эвакуировали из Газиантепа казахстанским спецбортом.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 14 тысяч.

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Фото: t.me/qr_tjm


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