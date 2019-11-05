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Тело гражданина Таджикистана найдено в автобусе на трассе в Актюбинской области

5 Ноября 2019 10:18
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Тело гражданина Таджикистана найдено в автобусе на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Тело 63-летнего гражданина Таджикистана найдено сегодня утром в автобусе на трассе в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям области.

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«5 ноября в 6 часов 40 минут в трассовый медико-спасательный пункт «Карабутак» сотрудниками дорожно-патрульной службы было доставлено тело 63-летнего гражданина Таджикистана Хучамурода Баёнова. Причина смерти устанавливается», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Внешних признаков насильственной смерти нет.

Со слов сотрудников ДПС, мужчина находился в обогреваемом автобусе, который стоял на трассе в сторону поселка Иргиз в 20 км от медико-спасательного пункта. Автобус возвращался из России в Таджикистан.

Как известно, 3 ноября в Актюбинской области в результате непогоды и низкой температуры в снежных заторах в Иргизском районе образовалось скопление около 200 автомашин, в том числе автобуса с 16 гражданами Таджикистана. 132 человека было эвакуированы в близлежащие кафе.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, Таджикистан,
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Автор:

Самал Ендибаева

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