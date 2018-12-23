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Тело девятого погибшего рабочего найдено в шахте в Пермском крае
СОЛИКАМСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте в Соликамске. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе на месте ЧП, передает ТАСС.
Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших в результате инцидента на руднике «Уралкалия».
«Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро (тел в одной группе)», - сказали в штабе, уточнив, что подъем тел на поверхность пока не начался. При этом ликвидируется последний очаг возгорания в шахте.
В субботу около 10:04 мск произошло задымление в шахте компании «Уралкалий». Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек - сотрудники подрядной организации «УС-30», которые являются жителями Пермского края, Башкортостана и Краснодарского края. На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.
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