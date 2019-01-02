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Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

2 Января 2019 01:01 136
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Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС

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Неизвестным остается местонахождение более чем 30 человек

Ранее сообщалось о восьми погибших. Тело девятого было обнаружено, но официально погибшим человека можно признать, только когда его тело извлечено из-под завалов.

«Девятого погибшего извлекли из-под завалов», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Официально подтверждена гибель девяти человек. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

 

 

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Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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