Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Неизвестным остается местонахождение более чем 30 человек

Ранее сообщалось о восьми погибших. Тело девятого было обнаружено, но официально погибшим человека можно признать, только когда его тело извлечено из-под завалов.

«Девятого погибшего извлекли из-под завалов», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Официально подтверждена гибель девяти человек. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.