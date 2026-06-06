Тело девушки найдено в канале в Кызылординской области

Департамент полиции Кызылординской области дал разъяснение по поводу подозрений в насильственной смерти девочки в Шиелинском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вечером 3 июня житель села Шиелинского района сообщил в полицию о том, что в шлюзе канала найдено тело девушки.

— На место происшествия срочно прибыли сотрудники полиции. Установлена личность девочки. Возбуждено уголовное по факту убийства. Предварительно установлено, что, по сообщению родственников, девушка вечером 2 июня вышла из дома и не вернулась. В настоящее время, с целью раскрытия преступления и задержания подозреваемого создана оперативно-следственная группа из опытных сотрудников. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия, — говорится в сообщении департамента.

В интересах следствия данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Правоохранители сообщили, что массово распространенная через мессенджеры информация об убийстве не соответствует действительности.

— Полиция призывает граждан не распространять ложную информацию, верить только официальным источникам информации. За распространение заведомо ложной информации законодательством предусмотрена ответственность. Ход расследования указанного уголовного дела находится на особом контроле руководства департамента, — говорится в официальном сообщении.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как в одном из детских садов города Кызылорды воспитательница грубо обращалась с детьми.

Напомним, в Талдыкоргане обнаружили тело 56-летнего мужчины.