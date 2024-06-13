Тело бывшего полицейского обнаружили во дворе дома в Караганде

Полиция обнаружила своего бывшего коллегу застрелянным во дворе своего дома. 48-летний страж порядка был на пенсии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Погибшего звали Самат Кусаинов. Он воспитывал пятерых детей.

- 10 июня в Караганде во дворе своего дома обнаружен труп 48-летнего мужчины, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив из собственного зарегистрированного ружья. Факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Как рассказывают знакомые погибшего, в день происшествия он утром отвез двоих детей в лагерь и детский сад. После чего вернулся домой и застрелился.