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    14:53, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тело без вести пропавшего сельчанина найдено в Акмолинской области

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    ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области найдено тело уехавшего на велосипеде и пропавшего 6 октября 47-летнего жителя посёлка Шортанды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 9 октября в ходе поисковых мероприятий в лесопосадках между поселками Шортанды и Дамса обнаружено тело 47-летнего жителя посёлка Шортанды Сагиндыка Бимурзенова.

    «Факт исчезновения мужчины зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В настоящее время тело направлено в морг города Нур-Султана. Назначена экспертиза. Ведется следствие», - сообщили в ведомстве.

    Напомним, 7 октября в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило заявление 42-летней жительницы поселка Шортанды об оказании содействия в поиске 47-летнего супруга Сагиндыка Бимурзенова, который 6 октября около 14:00 часов выехал из дома на велосипеде синего цвета марки «Урал» и его местонахождение было неизвестно. На поиски пропавшего был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции и пожарной части Шортандинского района. Кроме того, в поисковых мероприятиях принимали участие волонтеры. Водолазами осуществлено обследование водоемов на территории района.


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    Регионы Казахстана Главная Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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