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    20:10, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тело без вести пропавшего мужчины нашли в степи под Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В степи возле Темиртау нашли труп мужчины, который с лета числился как без вести пропавшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    37-летний житель Темиртау был в розыске с 4 июля текущего года. О пропаже в полицию сообщила его мать.

    «10 июля т.г. в Восточный отдел полиции города Темиртау поступило заявление 61-летней жительницы области. В своем заявлении женщина сообщила, что 4 июля т.г. ушел из дома и не вернулся ее 37-летний сын.

    Заявление было зарегистрировано и были начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения мужчины.

    21 октября в степи близ Темиртау был обнаружен труп мужчины, который был опознан родственниками», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Пока что не известно, при каких обстоятельствах погиб мужчина. Ведется экспертиза.


    Теги:
    Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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