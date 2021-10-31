Тело без вести пропавшего мужчины нашли в степи под Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В степи возле Темиртау нашли труп мужчины, который с лета числился как без вести пропавшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

37-летний житель Темиртау был в розыске с 4 июля текущего года. О пропаже в полицию сообщила его мать.

«10 июля т.г. в Восточный отдел полиции города Темиртау поступило заявление 61-летней жительницы области. В своем заявлении женщина сообщила, что 4 июля т.г. ушел из дома и не вернулся ее 37-летний сын.

Заявление было зарегистрировано и были начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения мужчины.

21 октября в степи близ Темиртау был обнаружен труп мужчины, который был опознан родственниками», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Пока что не известно, при каких обстоятельствах погиб мужчина. Ведется экспертиза.