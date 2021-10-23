Тело без вести пропавшего мужчины нашли в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области найден труп без вести пропавшего мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 сентября по факту без вести пропавшего мужчины, который на своем легковом автомобиле выехал в город Нур-Султан, зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Было начато досудебное расследование. В рамках уголовного дела организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску без вести пропавшего с привлечением нескольких мобильных групп, сформированных из числа оперуполномоченных и участковых инспекторов полиции, сотрудников ДЧС, солдатов Национальной гвардии, родственников, друзей и волонтеров.

22 октября в 13:25 часов в результате проведения комплексных розыскных мероприятий и во время прочесывания территории трассы «Кызылорда – Жезказган» в 30-40 километрах к западу обнаружен труп неизвестного гражданина.

Следственно-оперативной группой и сотрудниками ДЧС проводятся проверочные мероприятия места происшествия.



В комплексных поисковых мероприятиях были задействованы специальная техника и вертолет. В результате 19 октября на 128 км трассы «Кызылорда – Жезказган» был обнаружен легковой автомобиль и личные вещи, принадлежащие без вести пропавшему мужчине.